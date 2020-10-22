Россиянам предложат горнолыжный отдых в Турции вместо Европы

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

В предстоящем зимнем сезоне одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АТОР.

Как отмечается, речь идет о курортах Паландокен, Кайсери и Эрджиес – они предлагают отдыхающим всю необходимую развитую инфраструктуру и высокий уровень сервиса.

Цены на новогодние путевки начинаются с 28 099 рублей на человека при двухместном размещении. В стоимость входит перелет, проживание, завтраки, медицинская страховка.

Также россиянам предлагают посетить горнолыжные курорты Улудаг и Карталкая – с перелетом в Стамбул. Стоимость путевок начинается от 70 и 100 тысяч на человека соответственно.

В АТОР уточнили, что турецкие горнолыжные курорты подойдут и опытным спортсменам, и начинающим.



Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее рассказала, что жители РФ активно бронируют курорты Краснодарского края на период новогодних каникул. По ее словам, спросом также пользуются Санкт-Петербург, Турция, Ставропольский и Краснодарский край. При этом лидером бронирований является последний.

