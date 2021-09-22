Ростуризм обсуждает расширение практики check-up в санаториях

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Ростуризм обсуждает расширение практики комплексного обследования организма в российских санаториях, сообщила замглавы Ростуризма Елена Лысенкова на форуме "Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности".

По ее словам, то, что может сделать вся медицинская отрасль, включая санатории, это check-up, который совмещен с приятным отдыхом.

"Если мы в этом направлении будем двигаться и у нас появится необходимость наличия как у каждого автомобиля ОСАГО и прохождения ежегодного check-up после каких-то лет, возможно, окажет очень значимое влияние на развитие санаторно-курортной отрасли и внутреннего медицинского туризма", – цитирует Лысенкову ТАСС.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила о намерении реализовать зимний этап программы кешбэка за внутренний туризм. Она уточнила, что в предстоящем году данная программа будет реализована в низкий сезон, то есть с 15 января по конец апреля, а также с 1 октября по середину декабря.

В настоящий момент продажи туров и поездок с 1 октября по 24 декабря доступны по программе туристического кешбэка до середины сентября. Для оплаты потребуется карта "Мир". Вернуть можно до 20% от стоимости всей поездки или только проживания, при этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.