Эксперт рассказал, какие направления туризма можно развивать на фоне COVID-19

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В условиях пандемии наблюдается тенденция на восстановление внутреннего туризма, поскольку спрос на отдых поближе к дому становится наиболее высоким. Об этом РИА Новости заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили.
"Внутренний туризм восстанавливается раньше международного туризма во всех частях мира. Растет спрос на путешествия и туризм ближе к дому, а также на отдых на природе и на открытом воздухе", – отметил он.
Пололикашвили пояснил, что в данной ситуации стоит уделить внимание развитию местного туризма, что поспособствует созданию новых рабочих мест и экономическому развитию сельских территорий. UNWTO активно работает со странами, входящими в эту организацию, помогая им диверсифицировать туристические секторы, в частности при помощи развития или расширения гастрономического, винного, культурного или спортивного туризма, пользующегося все большим спросом.
Ранее сообщалось, что в России создадут проект по развитию туристической инфраструктуры Большого Золотого кольца. Он предполагает комплексное развитие Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей как единого туристического кластера.
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