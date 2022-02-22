В России будут развивать инфраструктуру Большого Золотого кольца

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В России создадут проект по развитию туристической инфраструктуры Большого Золотого кольца. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идет о проекте комплексного развития девяти областей России как единого туристического кластера. Это Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Рязанская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Отмечается, что, если объединить природные, историко-культурные, инфраструктурные и образовательные ресурсы Большого Золотого кольца, получится создать современное комфортное пространство, повысить привлекательность территории для российских и иностранных гостей.
"Это улучшит качество жизни в регионе и расширит возможности для бизнеса", – говорится в сообщении.
Работая над проектом, в КБ "Стрелка" будут учитывать мнение жителей и туристов. Для этого запустили специальный портал "Большое Золотое кольцо". Там можно оставить предложения по развитию гостиничной инфраструктуры, кемпингов, туристических сервисов, культурных объектов и мероприятий. Поделиться идеей можно до 15 марта. Проект реализуют до 2035 года.
Ранее сообщалось, что более 80% россиян планируют весной отдохнуть внутри страны. По данным сервиса OneTwoTrip, с марта по май места на авиарейсы по России забронировали 85% клиентов. При этом остальные купили билеты на зарубежные направления.
Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны стали Москва (22,2% бронирований), Санкт-Петербург (12,8%), Сочи (11%), а также Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала и другие.
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