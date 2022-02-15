Стало известно, куда россияне планируют отправиться на отдых весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 80% россиян планируют весной отдохнуть внутри страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрошенных специалистов.

По данным сервиса OneTwoTrip, с марта по май места на авиарейсы по России забронировали 85% клиентов. При этом остальные купили билеты на зарубежные направления.

Самыми популярными направлениями для отдыха внутри страны стали Москва (22,2% бронирований), Санкт-Петербург (12,8%), Сочи (11%), а также Симферополь, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Махачкала и другие.

В сервисе "Туту.ру" рассказали, что 59,7% туристов планируют отправиться в путешествие в марте, 23,7% – в апреле, а 16,6% – в мае.

"Средний чек за перелет по России на весну пока составляет столько же, сколько и год назад, – 6 700 рублей за билет в одну сторону. По сравнению с допандемийным периодом показатель снизился на 7,5%", – отметили в "Туту.ру".

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко отметил, что почти половина россиян отдают предпочтение трех- и четырехзвездочным отелям. Востребованными также остаются гостиницы без звезд, которые предлагают бюджетные варианты размещения.

"Если же говорить о приморских регионах, туристы предпочитают бронировать отели высокой категории с широким выбором услуг на территории комплекса. При этом в низкий весенний сезон такие отели применяют динамичное ценообразование, что делает отпуск более выгодным, чем в горячий летний период", – подчеркнул Осауленко.

Интерес к внутренним направлениям связан с программой туристического кешбэка, благодаря которой россиянам возвращаются 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Для получения компенсации продолжительность путешествия не должна составлять менее двух ночей, а оплатить тур нужно картой "Мир".

За две недели нового этапа программы акцией воспользовались почти 200 тысяч туристов. В виде кешбэка россиянам вернулся почти миллиард рублей. Кроме того, как отметил первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Павел Сигал, программа помогла повысить продажи туроператоров на 25–50%.

В начале февраля правительство также утвердило субсидирование чартерных рейсов по внутренним маршрутам. На эти цели направят около 1,2 миллиарда рублей в 2022 году. Чартерные рейсы по субсидированной цене можно приобрести на Сахалин, Байкал и другие направления.

Среди зарубежных направлений популярностью у туристов пользуются Стамбул (21,5% бронирований), Ереван (11,7%) и Дубай (5,1%). Востребованными также остаются Баку, Анталья, Коломбо, Кишинев и другие.

"Средняя цена билета по зарубежным направлениям на весну составляет 8 200 рублей. Для сравнения: годом ранее значение было на отметке 11 800 рублей", – рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

При этом в топ продаж по пакетным турам на весну входят Египет, Доминиканская Республика, Мексика, Куба и ОАЭ. К лету же востребованными станут Кипр, Греция, Хорватия, Болгария и Турция.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что туры на Кипр станут дешевле после отмены ограничений на авиаперевозку с этой страной. По его словам, Кипр пользуется популярностью у российских туристов, так что в преддверии летнего сезона введение полноформатных перевозок позволит сформировать больше предложений.

