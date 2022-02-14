В РСТ спрогнозировали снижение цен на туры на Кипр после отмены ограничений

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Туры на Кипр станут дешевле после отмены ограничений на авиаперевозку с этой страной, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Так как Кипр – популярное направление, и в связи с открытием чартеров в данную страну будет однозначное увеличение турпотока", – сказал Горин.

По его словам, Кипр пользуется популярностью у российских туристов, так что в преддверии летнего сезона введение полноформатных перевозок позволит сформировать больше предложений.

Горин отметил, что чартерные перевозки, как правило, на 20–30% дешевле регулярных рейсов.

"В период пандемии, когда были временные ограничения, именно стоимость перевозки являлась определяющей в туристической поездке. Нужно отметить, что в рамках турпакета доля стоимости турпоездки составляет 50–70% в зависимости от страны", – напомнил вице-президент РСТ.

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр из российских аэропортов.

Кроме того, с 1 марта Кипр изменит правила въезда. Требования к туристам будут зависеть от того, из какой страны они приезжают. Беспрепятственно попасть в страну смогут граждане других стран, переболевшие или вакцинированные от COVID-19: им не потребуется сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин. Принимаются цифровые сертификаты любых стран, однако необходимо, чтобы человек был привит одной из признанных на Кипре вакцин. В их числе – российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".

