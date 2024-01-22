Турпоток по России в новогодние праздники вырос на 19%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристический поток по РФ в новогодние праздники, по предварительным данным, вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил зампред российского правительства Дмитрий Чернышенко во время совещания Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"По предварительным данным, рост числа поездок по отношению к прошлогодним новогодним каникулам составил более полумиллиона человек, это порядка 19%. При этом средняя загрузка гостиниц – более 80%", – передает его слова ТАСС.

Также, согласно статистике, россияне, а в частности москвичи, стали чаще совершать короткие спонтанные поездки в ближнее зарубежье. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По данным издания, одним из самых популярных направлений стала Абхазия. Путешествие туда гражданам обойдется в среднем в 30–40 тысяч рублей на двоих, включая перелет Москва – Сочи – Москва. В республике есть море, горы, луга и горное озеро Рица – главная достопримечательность региона.

Еще одно популярное направление россиян – Грузия. Цена поездки на 3–4 дня составит от 95 тысяч рублей. Для туристов подготовлены отдых на море, экскурсии, развлечения и местная кухня. Самым популярным курортом считается Батуми, для поездки зимой подходит Тбилиси, а для неспешного досуга в горах – Боржоми, указано в статье.

Следующее направление – Армения, туда россияне предпочитают ездить на более длительный срок. Цена недельного тура на двоих начинается от 70 тысяч рублей. Специалисты рекомендуют попробовать армянскую кухню и посетить озеро Севан.

Примерно на такой же срок покупаются туры в Азербайджан, их стоимость стартует от 75 тысяч рублей. По словам директора турагентства Дмитрия Алексейченко, в стране есть старинные крепости и мечети, которые сочетаются с последними достижениями цивилизации. Он отметил, что для туристов предоставлен широкий выбор отелей.

Замыкает пятерку популярных направлений Казахстан, пишет газета. Туда недельный тур на двоих стоит от 75 тысяч рублей. Эксперты советуют посетить Алма-Ату, горный каток "Медео", гору Кок-Тебе с канатной дорогой и метрополитен.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что туры в СНГ занимают существенную долю туристического рынка.

"Если говорить о пропорции самостоятельных и организованных туристов в страны СНГ, то тут 50 на 50. Из направлений растет спрос на Азербайджан, и Армения стала активно "продаваться". Спрос ограничивает цена авиабилетов", – резюмировала она.

Ранее Чернышенко сообщал, что турпоток в РФ превысил показатель допандемийного года и, предварительно, составил свыше 75 миллионов человек за 2023 год. По информациии Минэкономразвития РФ, в 2022 году турпоток по стране показал 73,1 миллиона человек.

Эксперт рассказал, сколько можно сэкономить на раннем бронировании отеля