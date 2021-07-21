В Союзе турагентств рассказали, стоит ли россиянам сдавать путевки в Крым

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Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал Москве 24, продолжится ли продажа путевок в Крым.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что на полуострове могут закрыть туристический сезон, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Вместе с тем он подчеркнул, что пока таких решений и планов нет.

По словам Голова, разговоры о закрытии Крыма для туристов преждевременны. В ответ на вопрос о том, стоит ли россиянам начинать сдавать путевки, он заявил, что отдыхающие сами должны сделать выбор. "Я не могу сейчас ничего посоветовать, поскольку каждый должен принимать решение самостоятельно", – пояснил собеседник Москвы 24.





Сергей Голов президент Союза туристических агентств Аксенов ведь сказал о возможном закрытии. Случится это или нет, время покажет. Пока никакой отрицательной реакции среди туристов нет.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день путевки в Крым у турагентов распроданы на полтора месяца вперед. При этом открытие Турции переориентировало часть отдыхающих на зарубежные курорты, указал собеседник Москвы 24.

С точки зрения безопасности самих туристов Голов посоветовал перед поездкой в Крым пройти вакцинацию. Также на отдыхе не стоит забывать и о других мерах предосторожности, говорит он. Эксперт отметил, что сами турагенты при продаже путевок не разговаривают с клиентами о ситуации с коронавирусом на том или ином курорте.

"Если есть открытое направление и спрос на него, турагенты продают туда путевку. Если клиент пришел купить тур, например, в Турцию, его же не начинают отговаривать, а просто рассказывают об условиях, которые нужно выполнить и соблюдать, чтобы оказаться в этой стране", – объясняет Голов.





Сергей Голов президент Союза туристических агентств На сегодняшний день никто никого не отговаривает от поездки в Крым или на другие курорты. Просто предупреждают о том, что нужно выполнять те или иные условия.

Эксперт добавил, что в случае закрытия Крыма из-за сложной обстановки с коронавирусом могут пострадать туристы с уже купленными путевками. При таком развитии событий в решение проблемы нужно будет включаться правительству страны, считает он. Однако сейчас таких разговоров нет, резюмировал собеседник Москвы 24.

Ранее посольство Турции в РФ опровергло информацию о возможном закрытии границ для иностранных туристов.

