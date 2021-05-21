Захарова сообщила, что открытие границ для туристов может ухудшить ситуацию с COVID-19

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Стремление некоторых стран снять противовирусные ограничения для туристов может вызвать серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

"В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки. Спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности", – сказала она.

По словам Захаровой, желание властей поскорее восстановить туристический поток из других стран абсолютно понятно, однако необходимо понимать, что ситуация с коронавирусом остается опасной. Во многом это обусловлено широким распространением различных мутаций инфекции.

"Это может вызвать новые экстренные ограничения. В том числе по прекращению международного сообщения", – подчеркнула Захарова.

Ранее генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили заявил, что мировой туристический сектор может восстановиться от финансового ущерба, полученного из-за пандемии коронавируса, в течение четырех лет. Он подчеркнул, что многим государствам необходимо оказать экономическую поддержку туристическим компаниям.