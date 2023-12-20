"Красная Поляна, "Архыз" и "Лагонаки" намерены принимать не менее 5 млн туристов в год

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Горнолыжные курорты "Красная Поляна", "Архыз" и "Лагонаки" намерены построить 550 километров трасс и в перспективе готовятся принимать не менее пяти миллионов туристов в год, сообщил гендиректор группы компаний "Мантера" Вадим Трукшин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, когда все эти три горнолыжных курорта запустят с учетом перспектив развития и соединят транспортом и отелями, в результате появится аналог французского курорта "Три долины". Это будет крупнейшая туристическая горнолыжная агломерация на территории России.

Трукшин рассказал, что по итогам 2023 года турпоток на курорт "Красная Поляна" вырос за год на 15% и, по предварительным итогам, принял 1,3 миллиона туристов. На 20% вырос поток туристов на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесской Республике.

До 2030 года в эксплуатацию введут не менее 30 километров горнолыжных трасс, 100 гектаров из которых оснастят системой искусственного снегообразования. Это позволит продлить горнолыжный сезон на "Архызе" на 1,5 месяца.

Сейчас будущий курорт "Лагонаки" в Адыгее проходит стадию проектирования, которая завершится в сентябре 2024 года. Инвестиции в строительство курорта скорректированы и составят 29 миллиардов рублей к 2028 году.

Ранее россияне назвали склоны "Красной Поляны" (49% опрошенных), "Шерегеша" в Кемеровской области (21%) и "Белокурихи" на Алтае (18%) самыми популярными горнолыжными курортами России. Популярностью пользуются также "Домбай" (17%) и "Архыз" (16%) на Кавказе.

Увлечение горнолыжным спортом свойственно для трети россиян, 38% из них посещают курорты минимум один раз в сезон, а еще 30% – несколько раз. 90% горнолыжников предпочитают российские курорты, еще 5% – зарубежные. Остальные посещают и те и другие, говорят аналитики.

Больше половины опрошенных россиян считают, что на отечественных горнолыжных курортах есть только небольшие недочеты. Каждый четвертый думает, что им нечего улучшать, так как они идеальны, а 19% полагают наоборот.

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