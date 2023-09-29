Мурманская и Амурская области стали лидерами по росту турпотока летом 2023 года

Фото: 12RF/vuktopua

Мурманская и Амурская области показали наибольший прирост путешественников минувшим летом, сообщает компания "МегаФон", проанализировав обезличенные данные абонентов.

Мурманскую область в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк "Алханай" и ленд-арт-парк "Тужи". А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Однако, как заявили эксперты "МегаФона", по общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

Регионами с наиболее активно путешествующими жителями по итогам лета стали Москва, Санкт-Петербург, Самара: их жители посещали другие части страны чаще всего. В топ-5 также вошли туристы из Югры и Башкирии.

По данным исследования, наиболее активно ездят по стране абоненты в возрасте 31–45 лет, на них приходится больше половины всех поездок (51%). Еще порядка 38% любителей внутреннего туризма – это россияне группы 45+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей Wi-Fi-точки абоненты все чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.

Ранее сообщалось, что более 15,5 миллиона туристов посетили Москву за восемь месяцев 2023 года. Средняя загрузка столичных гостиниц составила почти 80%, что позволяет создать комфортные условия для развития рынка. Траты путешественников в городе оцениваются в 758,4 миллиарда рублей, из которых 103,9 миллиарда будут направлены в столичный бюджет.