Посол РФ высказался о перспективах сотрудничества России и Китая в сфере туризма

Фото: AP/ TASS/ Ng Han Guan
Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество в туристической сфере, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Пекине Андрей Денисов.
Он отметил, что туризм оказался во всем мире одной из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей экономики. Россия и Китай в этом плане не исключение.
"Вместе с тем благодаря высокому уровню межгосударственных политических контактов, сложившимся крепким связям и устойчивым отношениям <...> Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество в области укрепления межведомственных контактов, взаимодействие профессиональных объединений туроператоров, повышение качества обслуживания, обеспечение безопасности туристов и продвижение национального туристического продукта двух стран", – сказал дипломат, выступая в режиме видеоконференции на VIII Российско-китайском туристическом форуме.
Денисов обратил внимание на высокий потенциал сотрудничества РФ и КНР в сфере туризма, выразив уверенность в том, что двусторонний туристический поток будет полностью восстановлен после снятия всех эпидемиологических ограничений.
По его словам, новые туристические маршруты и продукты, представленные в рамках форума, позволяют уже сейчас планировать привлечение туристов.
Ранее власти Гонконга объявили о признании российских сертификатов о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение вступило в силу с 29 сентября.
Обязательный трехнедельный карантин для россиян сохранен, однако он проходит на территории самого Гонконга, а не третьих стран. Перед полетом привитым "Спутником V" туристам потребуется показать сертификат о вакцинации, а также QR-код.
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