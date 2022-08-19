Эксперт рассказал о влиянии запрета россиянам въезда в Эстонию на поездки в ЕС

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Решение Эстонии запретить въезд россиянам на территорию страны окажет влияние только на жителей приграничных с Эстонией регионов РФ, заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

"Потому что у них были эстонские визы и у них были поездки в Эстонию. Жители Ростовской области, Красноярского края или Тамбовской области никогда не были в Эстонии, они спокойно за границу попадают, в Европу, через другие страны, например через Дубай", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Ранее Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.

С 18 августа подать заявление на получение визы смогут только те граждане РФ, которые хотят посетить Эстонию, чтобы навестить близкого родственника (мать, отца, сына или дочь), имеющего эстонское гражданство или долгосрочный вид на жительство в стране, а также работающие в республике дипломаты и их родственники, работники, занимающиеся пассажирскими перевозками и международной торговлей.

