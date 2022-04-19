Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество пользователей цифрового сервиса Russpass достигло 3 миллионов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Менее чем за два года работы сервиса его аудитория увеличилась до 3 миллионов пользователей. Число партнеров проекта тоже растет, сейчас их уже 1,7 тысячи. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, в тройке самых популярных функций Russpass – бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура.

Для выбора гостиницы надо открыть главную страницу сайта и зайти в раздел "Отели". Там следует задать параметры поиска: город, в котором находится гостиница, даты поездки, число гостей. После нажатия на кнопку "Найти" Russpass покажет все подходящие под запрос варианты.

На этом этапе можно сузить результаты поиска, уточнив минимальную и максимальную стоимость проживания, а также предпочтительное количество звезд у гостиницы. В перечне предложений будет информация об отеле. Чтобы узнать его расположение, выбрать конкретный номер и забронировать его, надо кликнуть на кнопку "Подробнее".

Пользователи, которые планируют отправиться в путешествие по России, но пока не знают, куда именно, могут ознакомиться с подборкой достопримечательностей и афишей мероприятий в разных уголках страны. Воспользоваться функцией можно, если перейти в категорию "Что посмотреть" и открыть подкатегорию "Места и события". Там можно поставить нужную локацию, выбрать даты отдыха и отметить интересы. Russpass не только перечислит все подходящие достопримечательности и события, но и расскажет о них. На некоторые экспозиции можно купить билет онлайн. Если речь идет о спектакле, концерте или кинопоказе, сервис подскажет продолжительность мероприятия.

Функция поиска готового тура предназначена для путешественников, которые предпочитают полную организацию поездки: трансферы, проживание в гостинице, питание, экскурсионное обслуживание и входные билеты в музеи.

Для знакомства с предложениями надо выбрать подкатегорию "Найти туры" в категории "Куда поехать", а затем указать интересующий город, край или всю территорию России, продолжительность поездки, ее минимальную и максимальную стоимость и особенности.

Всего на Russpass доступны 25 услуг и сервисов, которые позволяют спланировать путешествие. На портале хранятся более 4,5 тысячи туристических предложений. Там можно найти многодневные туры в Карелию, на Байкал, в Дагестан или на Сахалин, а также путешествия выходного дня по Санкт-Петербургу и Москве и короткие пешеходные маршруты.

Ранее сообщалось, что к цифровому туристическому сервису Russpass за два года с момента запуска проекта подключилась тысяча компаний со всей России. Наталья Сергунина отмечала, что сервис способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы, он был одним из инструментов развития внутреннего туризма в период пандемии.

В числе партнеров Russpass – туроператоры, экскурсионные бюро, гостиницы, заведения общепита и другие организации, представляющие отрасль.