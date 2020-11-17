Названа страна, которая планирует открыть границы для иностранных туристов

Фото: ТАСС/Diego Cupolo/Zuma
С 23 ноября свои границы для иностранных туристов планирует открыть Чили. Об этом сообщается на портале Travel and Leisure.
За 72 часа до поездки туристы должны будут пройти тест на коронавирус и предъявить отрицательный результат по прилете в международном аэропорту Сантьяго. Кроме того, путешественники обязаны заполнить форму о состоянии своего здоровья и дать письменное согласие на ежедневное медицинское наблюдение.
Также уточняется, что на карантин иностранцев помещать не станут, но они должны будут сразу сообщить властям о симптомах коронавируса. Вместе с местными жителями туристы будут обязаны носить защитные маски и соблюдать комендантский час.
В Чили на сегодня зарегистрировано более полумиллиона случаев коронавируса и почти 15 тысяч летальных исходов.
Ранее сообщалось, что Финляндия не разрешит въезд в страну российским туристам к Рождеству из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.
Новые правила пересечения границы ввели в Чехии из-за COVID-19
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