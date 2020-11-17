Названа страна, которая планирует открыть границы для иностранных туристов

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С 23 ноября свои границы для иностранных туристов планирует открыть Чили. Об этом сообщается на портале Travel and Leisure.

За 72 часа до поездки туристы должны будут пройти тест на коронавирус и предъявить отрицательный результат по прилете в международном аэропорту Сантьяго. Кроме того, путешественники обязаны заполнить форму о состоянии своего здоровья и дать письменное согласие на ежедневное медицинское наблюдение.

Также уточняется, что на карантин иностранцев помещать не станут, но они должны будут сразу сообщить властям о симптомах коронавируса. Вместе с местными жителями туристы будут обязаны носить защитные маски и соблюдать комендантский час.

В Чили на сегодня зарегистрировано более полумиллиона случаев коронавируса и почти 15 тысяч летальных исходов.

Ранее сообщалось, что Финляндия не разрешит въезд в страну российским туристам к Рождеству из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от необязательных поездок за рубеж. Она попросила перенести выезд за границу на более позднее время, когда стабилизируется эпидемиологическая ситуация.