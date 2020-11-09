Финляндия может разрешить въезд российским туристам к Рождеству

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Власти Финляндии рассматривают возможность открыть въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает портал Yle.

По версии издания, изменения могут вступить в силу в канун Рождества.

"Министерство социального обеспечения и здравоохранения завершит работу над законопроектом в эти выходные. В начале следующей недели его передадут на оценку экспертов. Цель состоит в том, чтобы парламент успел одобрить закон до рождественских каникул. Однако даже такой график называют амбициозным", – указали авторы статьи.

В настоящее время в Финляндии действует запрет на въезд для представителей стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В дальнейшем может быть введено обязательное тестирование для туристов из таких регионов.

В начале сентября сообщалось, что Финляндия может облегчить въезд в страну для туристов из России. Для этого предлагалось предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19.