Россияне рассказали, в какой стране хотели бы встретить Новый год

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россияне не хотели бы уезжать из страны для встречи Нового года, передает RT со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Аналитики сервиса провели опрос, в результате которого выяснилось, что еще часть граждан не отказались бы провести новогодние каникулы в Тайланде, Чехии, Италии и США.

Также россияне проявили интерес к Германии, Франции, Финляндии, Испании, ОАЭ и Турции. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек разного возраста.

Ранее Минтруд предложил установить новогодние каникулы в России в 2021 году с 1 по 10 января. Кроме того, министерство хочет сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу.