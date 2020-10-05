Шестнадцатилетняя девушка возглавит правительство Финляндии

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

16-летняя Аава Мурто станет премьер-министром Финляндии на один день, сообщает News.ru.

Она получит эту должность в честь Международного дня девочек. Мурто станет главой правительства 7 октября. Она проведет встречи с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёюсти и членом парламента Иирис Суомела.

Кроме того, Мурто обсудит с действующим премьер-министром Санной Марин вопросы, касающиеся роли Финляндии на международной арене. Такое мероприятие в стране проходит уже в четвертый раз.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон опубликовал книгу, в которой рассказывает о своем опыте работы в американских властных структурах. В ней он рассказал, что глава государства интересовался, является ли Финляндия частью России.