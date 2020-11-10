В МВД Финляндии оценили снятие запрета на въезд для граждан России

18:16
Фото: ТАСС/David Goldman/АР
Финляндия не разрешит въезд в страну российским туристам к Рождеству из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в России. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя МВД Финляндии Эриикки Костинен, ряд СМИ Российской Федерации неправильно подали информацию о законопроекте, который позволил бы снять запрет.
"Согласно рекомендации Совета ЕС, перед открытием внешних границ (страны, не входящие в Шенгенскую зону, например Россия), государства-члены должны сначала открыть границы для других стран ЕС и Шенгенской зоны", – заявила специалист.
По словам Костинен, упомянутый законопроект в первую очередь касается стран Евросоюза и тех государств, где наблюдается благоприятная ситуация с распространением COVID-19. Что касается России, то пока между ней и Финляндией действует пакт, который предусматривает закрытие границ в представляющих опасность здоровью ситуациях.
Накануне ряд СМИ сообщил, что власти Финляндии рассматривают возможность открыть въезд туристам из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В качестве ориентира для вступления этого решения в силу называлось Рождество.
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