Святенко заявила, что гастрономический туризм в Москве создает дополнительный турпоток

Фото: Московские сезоны

Развитие гастрономического туризма в Москве позволяет привлечь в город дополнительный турпоток и создавать новые маршруты для путешествий по всей России. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко, комментируя итоги столичного фестиваля "Вкусы России".

"Планируя путешествие, человек всегда продумывает вопрос питания, и это касается не только ресторанов, кафе, заведений общепита, но локальных фермерских рынков, особых местных продуктов, в том числе дикоросов, эндемиков. Прошедший в Москве фестиваль "Вкусы России" – это особый формат, который позволит тысячам москвичей и туристов попробовать что-то новое, а затем – и спланировать путешествие в новый регион с привлекательным гастрономическим предложением", – сказала она.

Святенко отметила, что благодаря развитию гастрономического туризма новые возможности получает, в том числе ресторанный сектор. Кроме того, в городах с развитой индустрией гостеприимства растет число рабочих мест, уровень самих заведений, появляется необходимость в выпуске высокотехнологичного оборудования.

В заключение сенатор подчеркнула важность стимулирования подобных возможностей и высказала надежду, что политика развития внутреннего туризма под руководством Сергея Собянина окажет значительный эффект на экономику.

Ранее Собянин заявил, что фестиваль, который организовали в столице второй раз, привлек внимание большого количества горожан. На площадках "Вкусов России" москвичи и гости столицы могли приобрести продукцию поставщиков из 70 регионов страны. За неделю фестиваль посетили 1,2 миллиона человек.



16 июля завершается работа гастрофестиваля "Вкусы России"