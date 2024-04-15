Эксперт Голов раскрыл, как эскалация на Ближнем Востоке скажется на туризме

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Ситуация в туриндустрии сейчас напряженная, поскольку многие россияне готовились к отпускам заранее, из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем есть опасения, что у многих из них отпуск либо перенесется на более поздний срок, либо сократится по времени пребывания. Об этом радио КП сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Говоря о популярных ближневосточных курортах, он отметил, что в основном прямых отказов пока нет, но поступают звонки.

"Вернее, есть отказы, но они с учетом того, что происходит либо отмена, либо перенос авиасообщения, люди просят также пойти навстречу. К сожалению, у турагентов есть только одна возможность – либо договариваться с туроператором, либо люди имеют право отказаться, но тогда, согласно договору, заключенному с турагентством, они понесут убытки", – сказал он.

Голов уточнил, что это касается стран, которые напрямую в этом конфликте не задействованы, но все связано с авиасообщением. Он пояснил, что авиакомпании борются за безопасность, они опасаются за жизнь туристов. Эксперт добавил, что пока эскалация только в стадии напряжения и сейчас остается только ждать.

Эксперт также отметил, что предпосылок, что принимающая сторона снизит цены, чтобы привлечь хоть какой-то процент отдыхающих, пока нет. Также он призвал не рассчитывать на горящие туры, поскольку их попросту больше не существует.

Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля вечером 13 апреля. Кроме того, использовались также и баллистические ракеты.

На фоне иранской атаки МИД РФ призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений.