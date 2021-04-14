Ростуризм предложит меры дополнительные поддержки туротрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Ростуризм предложит дополнительные финансовые меры поддержки туристической отрасли из-за ограничений полетов в Турцию и Танзанию. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова в Instagram.

"Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности", – написала Догузова.

По ее словам, в настоящее время основной задачей является возвращение домой россиян, которые находятся в этих странах.

"Поэтому буду предлагать субсидию на возмещение расходов, связанных с возвращением туристов, как и в прошлом году", – отметила Догузова.

До этого Ростуризм опубликовал памятку для российских туристов, которые уже приобрели туры в Турцию и Танзанию.

Тем, кто уже находится в Турции или Танзании, советуют продолжать отдых, а обратно вылететь в те даты, которые указаны в ваучере. Другой вариант – обсудить с туроператором возможность досрочного возвращения.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.

