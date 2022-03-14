Новые тематические туры планируют запустить между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые тематические туры рассчитывают запустить между Москвой и Санкт-Петербургом в 2022 году. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по туризму столицы Татьяна Шаршавицкая.

Как передает ТАСС, туры станут доступны в рамках проекта "Два города – миллион впечатлений". Шаршавицкая подчеркнула, что Москва и Санкт-Петербург сформировали интересную туристическую повестку, включающую в себя тематические и сезонные предложения.

"Например, запущенная нами "Новогодняя шкатулка". Мы понимаем, что есть основа для создания предложений и для других сезонов. Так, например, мы считаем, что наши города могут стать идеальной площадкой для создания романтических туров", – рассказала зампред.

В 2022 году комитет по туризму Москвы хочет запустить около семи туристических предложений. В их числе – "Стиль большого города", "Гастровояж: Москва-Санкт-Петерубург", "PRO – столицы" и другие. Как отметила Шаршавицкая, новые предложения подойдут для бизнес-туристов, семей с детьми и молодежи.

В нынешнем году к проекту рассчитывают привлечь новых партнеров – транспортные компании, гастрономические точки и отели.

"Благодаря этому проекту мы показываем, что можно совместить поездку и посетить сразу два города. Мы думаем, что это очень востребовано среди наших региональных туристов, которые путешествуют семьями. Уверена, что нам это подтвердит и статистика, в частности и летнего сезона", – объяснила Шаршавицкая.

Проект "Два города – миллион впечатлений" был запущен в прошлом году. Он предлагает туры выходного дня, маршруты длительностью пять-шесть дней. Важным акцентом проекта являются нестандартные объекты, локации и тематические предложения.

В декабре 2021 года Сергей Собянин сообщил, что Москва взяла награды в двух номинациях престижной премии в мире туризма World Travel Awards.

По словам градоначальника, в 2021 году российская столица стала лучшим направлением для изучения исторического наследия и лучшим – для коротких поездок.