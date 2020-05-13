Онлайн-площадку для общения представителей турбизнеса создали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появилась онлайн-площадка для представителей туристической отрасли. Коммуникационная платформа для участников рынка находится по адресу travelhub.moscow.

"Город уже активно работает с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых – охватить еще больше значимых тем", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе столичного комитета по туризму заявили, что платформу также будут наполнять отраслевыми новостями и полезной информацией – в частности, в области технологий и столичных сервисов для бизнеса. Новый сервис является продолжением городской программы Moscow Travel Hub.

Ранее сообщалось, что Российский союз туриндустрии и Российская гостиничная ассоциация предлагают с начала лета разрешить турпоездки внутри страны. Внутренний туризм хотят перезапустить с 1 июня.

