Участники MICE-конгресса в Москве обсудят продвижение делового туризма в странах БРИКС

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Продвижение делового туризма в странах БРИКС обсудят в ходе международного конгресса по деловому туризму Meet Global MICE Congress: BRICS Edition, который пройдет в столице. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Этот сектор делового туризма имеет мультипликационный эффект на всю индустрию гостеприимства, поскольку он положительно влияет на экономику туристической отрасли в целом", – сказала директор по международному взаимодействию национальной конфедерации туризма Бразилии Энио Миранда в беседе с изданием.

Конгресс поможет наладить связи внутри стран БРИКС, а также позволит простимулировать всю туристическую отрасль, уверена она.

Мероприятие состоится 16 и 17 декабря. В пленарных сессиях и переговорах примут участие отраслевые специалисты из России, Белоруссии, Казахстана, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии, Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран.

Участники рассмотрят актуальные для отрасли темы, включая применение передовых технологий и разработку инновационных форматов международного взаимодействия. К обсуждению также присоединятся высокопоставленные лица из правительства Москвы и федеральных органов власти, а также руководители компаний и ассоциаций из разных государств.

Регистрация на форум открыта до 13 декабря включительно.

