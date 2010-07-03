Россияне не отменяют поездки в Грецию и на Канары из-за пожаров

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Россияне не отказываются от поездок на Канарские острова и в Грецию из-за лесных пожаров и не просят поменять уже купленные путевки. Об этом сообщил Агентству "Москва" директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Глава "Турпомощи" отметил, что лесные пожары не затронули места, где чаще всего отдыхают российские туристы. Тем не менее, по его словам, "все туроператоры, Ростуризм и ассоциация "Турпомощь" предупреждены, и возникновение любых ситуаций должно быть у них на контроле".

"Туристы от отдыха не отказываются: и те, кто отдыхает, продолжают отдыхать, и те, кто собирается туда лететь, не отменяют поездку", – подчеркнул Осауленко. Он добавил, что власти Канарских островов понемногу берут ситуацию с пожарами под контроль, а Греция "горит каждый год с завидной регулярностью", однако остается одним из наиболее популярных направлений у российских туристов.

"У Греции богатый опыт решения подобной ситуации. Я не думаю, что греки не справятся, тем более, по последним заявлениям властей", – заверил Осауленко.

Ранее СМИ сообщили, что из-за лесных пожаров с испанского острова Гран-Канария пришлось эвакуировать около одной тысячи человек. А в ряде регионов Греции в минувшие выходные был объявлен пятый, высший уровень пожарной опасности. В ночь на 12 августа леса загорелись в окрестностях Афин. Оттуда начали эвакуировать местных жителей и туристов.

В июле прошлого года количество жертв лесных пожаров в Греции превысило 90 человек. Тогда власти назвали поджог возможной причиной возгораний на территории греческой Аттики.