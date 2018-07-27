Названа возможная причина пожаров в Греции

27 июля, 09:37
Фото: ТАСС/Aristidis Vafeiadakis
Замминистра по общественному порядку и защите граждан Греции Никос Тоскас заявил, что возможной причиной лесных пожаров стал поджог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и результаты расследований местных полицейских и пожарных у очагов возгорания.
Как сообщает CNN, пламя начало распространяться из городка Пентели в восточной Аттике. Затем более 15 пожаров разразилось на трех фронтах в южной части Греции, рассказал представитель местного правительства Димитрис Цанакопулос. Он назвал беспрецедентной задачу пожарных, которым пришлось бороться с огнем.
Мэр муниципалитета Рафина-Пикерми Вагилис Борнос, рассказал об ошибках местных властей в реакции на пожары. Не было отдано распоряжения об эвакуации после распространения возгораний, масштабы которого недооценили.
Ранее сообщалось, что в Греции произошли несколько крупных лесных пожаров, при которых погибли 83 человека. В Аттике объявлено чрезвычайное положение, а в стране идет траур по жертвам стихии. Все еще продолжаются поиски пропавших без вести.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: