Названа возможная причина пожаров в Греции

Фото: ТАСС/Aristidis Vafeiadakis

Замминистра по общественному порядку и защите граждан Греции Никос Тоскас заявил, что возможной причиной лесных пожаров стал поджог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки и результаты расследований местных полицейских и пожарных у очагов возгорания.

Как сообщает CNN, пламя начало распространяться из городка Пентели в восточной Аттике. Затем более 15 пожаров разразилось на трех фронтах в южной части Греции, рассказал представитель местного правительства Димитрис Цанакопулос. Он назвал беспрецедентной задачу пожарных, которым пришлось бороться с огнем.

Мэр муниципалитета Рафина-Пикерми Вагилис Борнос, рассказал об ошибках местных властей в реакции на пожары. Не было отдано распоряжения об эвакуации после распространения возгораний, масштабы которого недооценили.

Ранее сообщалось, что в Греции произошли несколько крупных лесных пожаров, при которых погибли 83 человека. В Аттике объявлено чрезвычайное положение, а в стране идет траур по жертвам стихии. Все еще продолжаются поиски пропавших без вести.