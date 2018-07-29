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29 июля, 21:38

Количество жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека

за рубежом происшествия

Фото: www.instagram.com/baris365

Количество жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека, еще 25 считаются пропавшими без вести, сообщают местные экстренные службы.

Как сообщили в национальном центре здравоохранения, четыре человека умерли в больницах Аттики. Количество пропавших без вести в пожарной службе назвали впервые.

Отмечается, также, что удалось опознать уже 59 тел, личности 28 человек еще не установлены. Госпитализированы 43 взрослых и один ребенок, всего пострадали 190 человек.

"Пожарная служба еще раз выражает свою глубокую скорбь семьям погибших", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Несколько крупных лесных пожаров случилось в Аттике в Греции. Власти назвали поджог возможной причиной возгораний. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования.

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