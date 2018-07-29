29 июля, 21:38
Количество жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека, еще 25 считаются пропавшими без вести, сообщают местные экстренные службы.
Как сообщили в национальном центре здравоохранения, четыре человека умерли в больницах Аттики. Количество пропавших без вести в пожарной службе назвали впервые.
Отмечается, также, что удалось опознать уже 59 тел, личности 28 человек еще не установлены. Госпитализированы 43 взрослых и один ребенок, всего пострадали 190 человек.
"Пожарная служба еще раз выражает свою глубокую скорбь семьям погибших", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Несколько крупных лесных пожаров случилось в Аттике в Греции. Власти назвали поджог возможной причиной возгораний. Об этом свидетельствуют предварительные данные расследования.
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