Барселона может открыться для российских туристов осенью

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Барселона откроется для россиян в конце лета – осенью, если ЕС введет цифровые коронавирусные сертификаты, а также начнет признавать аналогичные документы с третьими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро.

По ее словам, Евросоюз занимается разработкой зеленого паспорта для входящих в него государств к концу июня 2021 года.

"Мы исходим из сроков конец лета – октябрь", – уточнила Муро.

Она также добавила, что, согласно исследованиям, жители РФ очень заинтересованы в путешествиях. В настоящее время они бронируют туры на летний период. Так, в поисках брони жилья Барселона занимает среди россиян 15-е место в мире и первое в Испании, отметила Муро.

Кроме того, в связи с повышенным интересом на туры в Барселону руководство туристического консорциума города на этой неделе посетит Москву и Санкт-Петербург, чтобы встретиться с представителями отрасли и представить свою стратегию развития туризма после эпидемии.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Россией и курортами Египта.