Власти Шри-Ланки повторно отложили открытие границ

11 сентября, 19:45
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Власти Шри-Ланки снова отложили возобновление туристических полетов. На этот раз срок действия запрета продлен до 1 октября, как передает РИА Новости.
Первоначально в стране готовились открыть границы после 15 августа. Позже меру перенесли на 1 сентября.
"Однако теперь это событие отложено до 1 октября. И пока нет уверенности, что государство будет открыто для туристов даже в начале октября", – заявил посол Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.
По словам дипломатического представителя, государство активно работает над открытием границ, при этом учитывается обеспечение безопасности для туристов. Посол напомнил, что экономика Шри-Ланки особенно заинтересована в возобновлении сообщения с другими странами.
Что касается России, то страна открывает границу с Южной Осетией. Помимо этого, уже разрешены полеты в Египет, ОАЭ и Мальдивы. На последних двух направлениях будут работать два рейса в неделю. В Египет будут осуществляться три рейса в неделю.
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