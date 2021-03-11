Названы популярные маршруты для коротких поездок по России весной

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Ялта и Севастополь стали самыми популярными направлениями у россиян этой весной для коротких поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для бронирования жилья Tvil.ru.
Аналитики изучили историю бронирования жилья в период с 1 марта по 30 апреля. Помимо вышеупомянутых городов, россияне активно рассматривали для отдыха на пару дней Шерегеш, Санкт-Петербург, Суздаль, Кисловодск, Лахденпохья, Казань, Новосибирск, Осташков и Красноярск.
Выяснилось, что чаще всего туристы предпочитают останавливаться в отелях (64,56%). Квартиры арендуют чуть больше 24% россиян и 6,69% туристов – дома. Большинство жителей страны любят отправляться в путешествие парами (43,22%) и около 18% семей берут с собой в поездку детей.
Ранее стало известно, что россияне путешествовали в прошлом году в среднем от четырех до семи дней. Именно на такой период было выкуплено до 30% всех авиабилетов. Отправлялись в поездки на два-три дня еще 28% граждан.
Путешествие длиною в один день предпочли 7% россиян, еще 4% возвращались домой в день вылета. 22% жителей страны путешествовали в течение 8–14 дней, а 9% – больше двух недель.
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