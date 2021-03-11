Авиакомпания разъяснила новые условия вылета в Турцию с 15 марта

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Представители авиакомпании Royal Flight сообщили Москве 24, что с 15 марта пассажиры, вылетающие в Турцию, без заполненной электронной анкеты на COVID-19 не будут допущены на рейс. Анкету необходимо заполнить онлайн за 72 часа до вылета.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщили со ссылкой на авиакомпанию о том, что в Турции начнут действовать новые правила въезда. С 15 марта всем гражданам, посещающим страну, нужно будет заполнить электронную анкету по контролю за COVID-19 на сайте Минздрава Турции. Бумажные анкеты больше не будут выдаваться, за исключением транзитных рейсов.

Онлайн-форму необходимо будет заполнить за 72 часа до прилета в Турцию гражданам всех стран. Затем распечатать анкету или скачать на электронное устройство (смартфон, планшет) и предъявить ее сотруднику авиакомпании перед вылетом в аэропорту.

В пресс-службе Royal Flights подтвердили информацию.





пресс-служба авиакомпании Royal Flights Анкету надо заполнять в течение 72 часов до прибытия. Ее можно перезаполнять и обновлять, если время вылета будет меняться.

В анкете будет необходимо указать ФИО, данные паспорта, номер телефона, место проживания в Турции на время визита и некоторые другие детали. При регистрации турист получит HES-код, с помощью которого можно будет передвигаться по стране и заселяться в отели, сообщили в АТОР.

Это поможет упросить дальнейшее отслеживание человека в случае его контакта с больными COVID-19, пояснили в авиакомпании. "Раньше эта анкета носила бумажный характер и заполнялась на борту, теперь она носит электронный характер, что удобнее для всех – и для пассажиров, и для принимающей стороны", – отметили представители воздушных авиалиний.

Кроме того, в авиакомпании напомнили об обязательном ПЦР-тесте на ковид при въезде в Турцию. Он должен быть сделан не более чем за 72 часа до момента прибытия. При отсутствии анкеты или результатов теста в посадке на борт пассажиру будет отказано.





пресс-служба авиакомпании Royal Flights Это 2 обязательных требования: помимо ПЦР-теста, должна быть заполнена анкета. Без нее на борт не пустят.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил в диалоге с Москвой 24, что такое нововведение не уменьшит поток вылетающих в Турцию. "Никаких проблем на сегодня я не вижу в электронной анкете. Все активные пользователи вполне могут заполнить анкету онлайн, это еще проще. Это не повлияет на поток туристов", – подчеркнул Барзыкин.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" получила допуски на регулярные рейсы из Москвы в Пунта-Кану, Доху и Монастир. Однако допуск не является решением о возобновлении полетов. Авиакомпания сама решает, использовать это право или нет.