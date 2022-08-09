В Италии нет случаев аннулирования шенгенских виз россиян – посольство

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В Италии не было случаев аннулирования шенгенских виз россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское посольство в Москве.
Так в диппредставительстве прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о случаях аннулирования виз граждан России в странах Шенгенской зоны.
"Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что туристическую шенгенскую визу россиянам проще всего оформить в визовых центрах Венгрии, Болгарии и Греции. По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Натальи Осиповой, пока ситуация с выдачей "шенгена" не вызывает тревоги. Ограничение на выдачу виз в Литву, Эстонию и Чехию практически не отразилось на россиянах, так как раньше спрос на эти страны был не слишком высоким.
Осипова добавила, что в некоторых странах увеличились сроки оформления виз, но "шенген" по-прежнему выдают. Вместе с тем она рекомендовала поторопиться с получением "шенгена", пока ситуация с ограничениями не стала накаляться.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна предложит европейским странам закрыть въезд для россиян. Он подчеркнул, что Таллин уже прекратил выдачу россиянам новых виз, однако они продолжают прибывать в Эстонию по визам, полученным в других государствах Шенгенской зоны. В связи с этим политик призывает к общеевропейским ограничениям.
В Европе хотят прекратить выдачу виз россиянам
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