Названы самые популярные города РФ для путешествий на поезде весной

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Аналитики сервиса "Туту.ру" выяснили, куда российские туристы планируют путешествовать на поезде в апреле.
Наибольшее количество поездок граждане совершат по маршрутам Москва – Санкт-Петербург, Москва – Нижний Новгород, Москва – Казань, Москва – Иваново и Москва – Воронеж.
Также популярными стали поезда из Москвы в Ярославль, Белгород, Сочи, Смоленск, Брянск, Владимир, Тулу, Курск, Саратов, Орел, Ростов-на-Дону и Симферополь. В рейтинге числятся и маршруты Сочи – Краснодар и Краснодар – Адлер.
По мнению специалистов, многие предпочитают железнодорожные путешествия на небольшие расстояния для смены обстановки в выходные. В частности, восемь направлений из двадцати самых популярных стоят до тысячи рублей в одну сторону. При этом средний чек за билет на поезд по России в апреле составляет 2 262 рубля в одну сторону.
В марте чаще всего путешествия совершались в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам стоит пока отдыхать на территории страны. Так граждане обезопасят себя от возможного карантина в других странах, во многих из которых наблюдается нестабильная обстановка с коронавирусом.
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