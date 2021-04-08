Антиковидные туры организуют для россиян, проживающих за границей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Туроператор по въездному туризму запустит пакетные предложения по вакцинации от коронавирусной инфекции для жителей РФ, которые проживают за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
Как отметил генеральный директор туроператора Андрей Сивицкий, россияне, живущие за границей, интересуются отечественным препаратом "Спутник V".
"К нам уже обратилось большое количество людей с таким запросом. Поэтому мы в кратчайшие сроки договорились с партнерами и разработали пакетные предложения", – уточнил он.
Кроме того, большой интерес к вакцине есть и у иностранцев, но фактор закрытых границ не позволяет им приехать в Россию, подчеркнул Сивицкий. По его словам, после снятия ограничений въездной поток по актиковидным турам составит более 50 тысяч человек до конца 2021 года.
Россиянам предлагают несколько вариантов туров. Так, среди них одна поездка с пребыванием в РФ в течение 21 дня или две поездки сроком на 3 дня каждая. Стоимость второго варианта составит от 700 евро без учета перелета, стоимость тура сроком на 21 день – от 1,5 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что правительство Шри-Ланки разрешит иностранцам, которые получили вакцину от коронавируса, въезжать в страну без прохождения карантина. Нововведения должны вступить в силу в течение нескольких дней.
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