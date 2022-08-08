В МИД Финляндии заявили о планах ограничить транзитный туризм из РФ в Европу

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Финляндия рассматривает возможность по введению ограничений на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам, заявил глава консульской службы МИД страны Юсси Таннер.

"Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией", – приводит его слова ТАСС.

Дипломат отметил, что финский МИД учитывает использование выданных Финляндией шенгенских виз только для транзита, в связи с чем таким туристам будет отказываться в предоставлении новых виз.

По его словам, внешнеполитическое ведомство в настоящее время уменьшает число туристических виз путем ограничения возможности записи на прием в диппредставительствах Финляндии в России. Таннер не исключил увеличение срока рассмотрения визовых заявлений в будущем.

Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. В частности, такого мнения придерживаются представители Коалиционной партии, социал-демократов, "Истинных финнов" и "Центристов". Парламентская группа Коалиционной партии заявила, что выступит с соответствующим предложением перед правительством.

