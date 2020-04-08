Все организованные группы туристов вернулись в Россию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все российские туристы по линии туроператоров вернулись на родину, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

Она рассказала, что в самом начале кризиса Ростуризм совместно с Минэкономразвития подготовил пакет мер по поддержке туроператоров, которые первыми оказались под ударом.

"Напомню, что в беспрецедентных условиях туроператоры четко и вовремя вернули всех организованных туристов на территорию России – за что им огромное спасибо. Сейчас вывоз туристов по линии туроператоров завершен, и мы сосредоточены на мерах поддержки отрасли", – подчеркнула Догузова.

По ее словам, правительство выделит из резервного фонда 3,5 миллиарда рублей для возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов.

Она выразила надежду, что туроператоры смогут компенсировать хотя бы часть затрат. Догузова заявила, что в ближайшее время Ростуризм начнет принимать заявки от туроператоров на возмещение их убытков.

Глава Ростуризма рассказала, что часть туроператоров одновременно занимается развитием внутреннего туризма. Она надеется, что финансовая поддержка скажется на устойчивости рынка в целом вместе с налоговыми инструментами поддержки, которые уже ввел кабмин.

В то же время работа над формированием второго пакета мер поддержки для отрасли продолжается. В частности, обсуждается возможность предоставления субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданным на строительство и реконструкцию отелей.

Также разрабатывается программа по восстановлению туристической индустрии после нормализации ситуации – обсуждаются меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов на вывозные авиарейсы для россиян будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний стоимость нового билета составит от 200 до 400 евро.

На данный момент желание вернуться из-за рубежа выразили 25,8 тысячи человек. Если у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно. Рейсы могут быть сформированы из Таиланда, Индии, Италии, Японии, Кипра, Испании, Турции, Черногории и Южной Кореи.

С 4 апреля Россия приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну, объяснив это необходимостью сдержать распространение коронавируса. Однако 6 апреля авиасообщение восстановили. Для возвращения россиян будет сформирован особый график.