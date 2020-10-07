Кабмин назвал страны, чьи граждане смогут получить электронную визу

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Правительство РФ опубликовало список государств из 52 позиций, гражданам которых разрешен въезд в страну на основании электронной визы. Об этом сообщает News.ru.
"Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране", – рассказали в пресс-службе кабмина.
Новый порядок вводится на основе пилотного проекта, который стартовал в России в 2017 году. Согласно предлагаемым условиям, иностранцам не потребуется приглашение, бронирование в отелях или иные документы, подтверждающие цель путешествия. Установленные кабмином правила не касаются Катара, поскольку с февраля 2020 года Россия ввела безвизовый режим взаимодействия с этой страной.
Консульский сбор для электронной визы составит 40 долларов. Оформление документа для ребенка до 6 лет будет бесплатным. При этом разрешенный срок пребывания в РФ по цифровой визе вырастет до 16 дней.
В России в начале августа сняли ограничения на безвизовый режим для краткосрочных командировок иностранцев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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