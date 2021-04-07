Туристы на Кипре смогут покидать территорию гостиницы дважды в день

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На Кипре ограничения на передвижение касаются не только местных жителей, но и туристов. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Отмечается, что путешественникам перед выходом из отеля необходимо будет отправлять СМС, а в случае возникновения проблем нужно заполнять бланк.

В настоящее время жителям Кипра разрешено покидать дома два раза в день по будням, а также три раза в день по выходным.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Республики Кипр официально перевело РФ в число стран, откуда на остров теперь смогут приезжать туристы. Изменения вступили в силу с 1 апреля.