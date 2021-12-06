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В связи с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон" в Черногории ужесточили правила въезда для привитых туристов. Об этом сообщает российское посольство в республике в Facebook.
С 3 декабря иностранцы смогут посетить страну только при предъявлении сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Подойдет положительный результат исследования на коронавирус, которое было проведено более десяти дней назад, но не позднее шести месяцев со дня получения результата. Также можно предъявить справку с результатом экспресс-теста на антиген.
Туристы младше 18 лет от предоставления справок освобождены. Также сюда относятся лица, которые предоставят доказательства невозможности вакцинации по медицинским показателям. Данные ограничения будут действовать минимум до 22 декабря.
Ранее МИД, Роспотребнадзор и Совфед призвали российских туристов отказаться от поездок в другие страны на новогодние праздники из-за риска закрытия границ. Однако для тех, кто все же решил уехать, есть ряд рекомендаций.
По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, следует брать во внимание правила въезда в ту или иную страну и понимать, что на сегодняшний день должны быть дополнительные страховки.
В Черногории ужесточили антиковидные ограничения
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