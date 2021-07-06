Россиянка рассказала, как из-за ПЦР-теста провела в изоляции на Кубе шесть дней

Фото предоставлено Екатериной Тюленевой

Россиянка Екатерина Тюленева, оказавшаяся в числе тех, кого изолировали на Кубе из-за положительного теста на коронавирус, рассказала Москве 24, как туристы пережили шесть дней взаперти.

Свыше 200 российских туристов были изолированы в отелях на Кубе на протяжении нескольких дней. По прилете на отдых они сдали положительные тесты на коронавирус. После повторного тестирования с 228 россиян, изолированных с 30 июня по 4 июля, сняли карантинные ограничения, сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

По ее данным, еще у двух туристок анализ подтвердил заражение, они остаются на изоляции в отеле. Остальные россияне с отрицательным тестом уже продолжают отдых.

Екатерина Тюленева попала в число туристов, у которых по прилете на Кубу ПЦР-тест показал положительный результат. В итоге она провела в изоляции вместе со своей дочерью почти 6 из 10 дней отпуска.

После получения результата ПЦР-теста ее попросили подойти на ресепшен с вещами. "90% с нашего рейса оказались на ресепшене с чемоданами. И тут стало понятно, что что-то не то, такого быть не может. Потом стали выяснять, что мы почти все привитые, переболевшие, с антителами, все несут ответственность за свое здоровье, все понимали, куда летят. Поняли, что произошел какой-то сбой", – рассказала Тюленева.

По словам женщины, всех туристов заселили в отдельный корпус этого отеля, результаты тестов предоставили только через 2 дня. При этом бланки ПЦР-тестов были разные, на каких-то была исправлена дата тестирования, перепутан пол или отсутствовала печать, рассказала Екатерина. "Мы поняли, что оказались в заложниках", – добавила она.





Екатерина Тюленева российская туристка Мы все содержались в одном корпусе, были окружены охраной, нас никуда не выпускали. Нам приносили еду в ланч-боксах. Мы просидели 6 суток, было одно и то же: этот омлет уже видеть не можем...

Екатерина рассказала, что первое время туристам в изоляции еще давали суп, а потом перестали. На второе всегда было одно и то же: рис и сухое филе курицы. "Они били посуду после нас (в целях коронавирусной безопасности. – Прим. ред.), не давали нам чай и кофе, носили только воду и пакетированные соки", – сообщила женщина.

Тюленева отметила, что выручили другие российские туристы, которые не находились в изоляции: они приносили им более разнообразную еду, а также чай и кофе.

По словам застрявших на Кубе россиян, туроператоры никак не реагировали на их вопросы. Однако в ситуации помог МИД, представитель которого всегда был на связи с туристами.





Екатерина Тюленева российская туристка Большое спасибо российскому МИД. Если бы не вмешательство нашего консульства на Кубе, я не знаю, какая была бы дальнейшая ситуация. Плюс подключились, я так понимаю, российские власти. Тут вопрос не только в нашем вызволении, а в предотвращении в дальнейшем подобной ситуации.

После очередных экспресс-тестов спустя 5 дней изоляции результаты оказались отрицательными у многих, сообщила Тюленева. На шестой день всех изолированных выпустили. "Нас моментально выпустили, дали другие номера. Мы бежали, чтобы уже ощутить эту свободу", – рассказала Екатерина.

Женщина также отметила, что во время изоляции туристы получили огромное количество сообщений поддержки со всей России и мира. "Российское братство, русское братство – невероятно! Я не ожидала такого сплочения в этой ситуации. Надеюсь, такого с русскими туристами больше не повторится", – подчеркнула Тюленева.

Ранее министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранде в телефонных переговорах с главой Ростуризма Зариной Догузовой сообщил, что сложная ситуация с туристами из РФ связана с усилением контроля из-за распространения "индийского" штамма коронавируса.