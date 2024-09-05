АТОР: модернизация БАМа поможет увеличить турпоток на Дальний Восток

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Модернизация Байкало-Амурской магистрали (БАМ) поможет увеличить туристический поток на Дальний Восток. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, сейчас туристы не ездят на Дальний Восток по БАМу, предпочитая добираться до региона на самолетах.

"Развитие инфраструктуры, безусловно, важно для развития туризма. Но, на мой взгляд, стоит также сосредоточиться на маркетинге. Необходимо объяснить, чем жизнь туриста станет интереснее и лучше, если люди приедут на Сахалин, во Владивосток или на Камчатку", – приводит слова Ромашкина News.ru.

При этом он отметил, что прирост туристов на Дальнем Востоке оценивается в 10–12% в текущем году, что является средним результатом по России. Общее число туристов измеряется миллионами, заключил Ромашкин.

Между тем спрос на путешествия в сентябре по Дальнему Востоку России увеличился в несколько раз по сравнению с сентябрем 2023 года. К примеру, на текущий месяц в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском россияне забронировали в три раза больше гостиниц, чем годом ранее. На 66% выросло число заказов на гостиницы Хабаровска.