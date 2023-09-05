Названы самые популярные города России для отдыха с детьми осенью

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Чаще всего для отдыха с детьми россияне выбирают Сочи и Анапу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные сервиса "Твил.ру".

Так, 29% бронирований на сентябрь – это Сочи, 15% – Анапа, 5% – Геленджик. Далее идут Санкт-Петербург, Кабардинка, Москва, Архипо-Осиповка, Ейск, Гагра в Абхазии и станица Голубицкая.

Как правило, стоимость проживания составляет 2,5–4,5 тысячи рублей за ночь.

В свою очередь, вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с News.ru предупредил, что туры в другие страны могут подорожать на фоне падения курса рубля. По его словам, хорошей альтернативой является Краснодарский край.

Эксперт обратил внимание, что данное направление востребовано как осенью, так и зимой.

"В последние годы стали популярнее санаторно-курортные поездки. Конечно, номер за 5–7 тысяч рублей выглядит интереснее для россиян", – добавил он.

Однако, как отметил Барзыкин, некоторые туристы продолжают планировать отдых за границей, рассматривая различные направления. При этом, например, для поездки в Китай визу оформлять не надо, уточнил он.

"Поток постепенно генерируется, если поставят чартерные рейсы, то и это направление будет влиять на спрос", – резюмировал эксперт.

Ранее представители нескольких крупных туроператоров сообщили, что цены на туры за рубежом в зимний период вырастут на 10–30% по сравнению с прошлым годом.

Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и прочие. Повышение цен на путевки ожидается уже в октябре-ноябре.

Среди причин подорожания отдыха выделяют курс валют, а также повышение цен на перевозку и проживание в гостиницах.



Туроператоры РФ предупредили о подорожании зимнего отдыха за границей