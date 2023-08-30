Россияне стали чаще приезжать на Северный Кавказ в летний сезон

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Количество туристических поездок на Северный Кавказ этим летом выросло почти на 15% в годовом сопоставлении, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сервис бронирования отелей МТС Travel.

На первом месте по посещаемости летом находится Ставропольский край, где сосредоточены здравницы Кавказских Минеральных Вод. Вторым по популярности регионом стал Дагестан. Количество поездок туристов в республику выросло на 20% по сравнению с прошлым годом.

Среди всех регионов России по итогам летнего сезона Дагестан по количеству поездок занял 33-ю позицию. В 2022 году регион находился на 39-м месте.

Чаще всего туристы приезжают в Дагестан в июле. Республику больше всего посещали туристы из Москвы – на них приходится 19% поездок в республику летом 2023 года. На втором месте – туристы из Ставропольского края и Чечни – по 8% поездок, а на третем месте – жители Кубани с 6%.

Ранее стало известно, что российские электронные визы для туристов из дружественных стран могут заработать осенью этого года. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в первую очередь мера должна коснуться туристов из Китая и Индии.

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