Клиентам "Натали Турс" пообещали вернуть деньги в течение 10 дней

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Клиентам "Натали Турс" планируют вернуть деньги за оплаченные туры в течение десяти дней. Об этом сообщили операторы горячей линии, которую организовали для туристов 4 июля.

Однако в самих турагентствах, передает РИА Новости, пока не могут назвать точные сроки возврата денег за туры и чартеры, которые были забронированы на период с июля по конец сентября.

Как пояснили в Ростуризме, если туристы приобрели путевки, но еще не успели ими воспользоваться, для возврата денег им нужно будет обратиться в турагентство, где они ранее бронировали тур. Там им помогут написать заявление на возврат в связи с аннуляцией тура. Согласно законодательству, действующий туроператор обязан вернуть клиентам деньги в течение десяти дней после получения заявления.

Если в течение этого времени туроператор объявит о прекращении деятельности, возвратом денег будут заниматься страховые компании. Как пояснил консультант горячей линии, в подобной ситуации страховая компания в течение 30 дней составляет список пострадавших, а затем принимает решение о выплатах.

В Ростуризме также напомнили, что авиабилеты на регулярные рейсы по-прежнему действительны. "Ими можно будет воспользоваться по своему усмотрению, также как и визами", – подчеркнул представитель "Натали Турс". При этом клиентов туроператора предупредили об отменах чартерных рейсов и проблемах с бронированием в отелях.

"К сожалению, принимающие стороны начинают аннулировать даже оплаченные брони", – рассказали в турагентстве "1001 Тур". В компании рекомендовали туристам с оплаченными билетами на регулярные рейсы самим забронировать и оплатить проживание в отеле, а затем ожидать возврата денег по аннулированному размещению.

Представители турагентств также заявили, что заменять туры не планируют, так как деньги за путевки уже перечислены туроператору.

5 июля "Натали Турс" начала выплачивать компенсации по несостоявшимся поездкам. На прямые финансовые выплаты клиентам компании направили 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что "Натали Турс" аннулировала все поездки, запланированные на период с 4 июля по 30 сентября. Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для килентов "Натали Турс" по вопросам экстренной помощи и возмещения убытков.