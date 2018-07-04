Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов "Натали Турс"

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Столичное управление Роспотребнадзора открыло горячую линию из-за ситуации с "Натали Турс". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в ведомстве, в связи с заявлением "Натали Турс" "об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров, управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в таких ситуациях обязанность по возврату денег клиентам ложится на организацию-страховщика туроператора или же ту организацию, которая предоставила турфирме банковскую гарантию.

Если при расторжении договора туристских услуг и возврате денег сторонам не удастся прийти к соглашению, клиентам туроператора посоветовали обращаться за консультацией по телефону горячей линии управления: 8-495-785-37-41.

Ранее "Натали Турс" объявила о том, что все поездки, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября,

аннулируются. Президента компании Владимир Воробьев пообещал, что с 5 июля клиентам туроператора предложат

компенсации. По данным Ростуризма, за рубежом сейчас находятся около 3,5 тысячи клиентов "Натали Турс".