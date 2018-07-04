В Ростуризме уточнили, сколько клиентов "Натали Турс" и DSBW находятся за рубежом

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За рубежом сейчас находятся около 3,5 тысячи клиентов "Натали Турс", а также примерно 250−300 туристов DSBW. Такие цифры привел глава Ростуризма Олег Сафонов.

"По нашим оценкам, по тем данным, которые нам предоставляет туроператор, их порядка 3,5 тысячи человек, находящихся за рубежом", − цитирует РИА Новости ответ Сафонова на вопрос журналистов о том, сколько клиентов "Натали Турс" узнали о серьезных проблемах в работе компании, уже будучи на отдыхе. "По линии туроператора DSBW это от 250 до 300 человек", − добавил глава Ростуризма.

Ранее стало известно, что "Натали Турс" вынуждена аннулировать все поездки, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября. По словам президента компании Владимира Воробьева, с 5 июля клиентам предложат

компенсации, как денежные, так и в виде других туров.