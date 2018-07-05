"Натали Турс" начала выплату компенсаций туристам по несостоявшимся поездкам

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Натали Турс" начала выплачивать компенсации туристам по несостоявшимся поездкам, сообщается на сайте туроператора.

За 4 июля на прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили 800 тысяч рублей. Помимо этого, туристы с регулярной перевозкой в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться уже выкупленными перевозчиком авиабилетами и оформленными визами.

Также они могут получить гарантию на предоставление туристических услуг в последующий период времени.

По оценке компании, только компенсации в виде переданных авиабилетов покроют до 30 процентов от возможных потерь туристов.

Ранее стало известно, что "Натали Турс" вынуждена аннулировать все поездки, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября. По словам президента компании Владимира Воробьева, с 5 июля клиентам предложат компенсации, как денежные, так и в виде других туров.

В связи с заявлением "Натали Турс" управлением Роспотребнадзора по Москве оперативно открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков".

В Роспотребнадзоре напомнили, что в таких ситуациях обязанность по возврату денег клиентам ложится на организацию-страховщика туроператора или же ту организацию, которая предоставила турфирме банковскую гарантию.