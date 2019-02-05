На Booking пожаловались в ФАС

На туристический сервис онлайн-бронирования Booking.com пожаловались в антимонопольную службу. По мнению представителей организации "Опора России", сервис нарушает российские законы, навязывая гостиницам условие паритета цен.
Речь идет о случае, когда пользователь не может найти вариант для бронирования дешевле, чем на сайте агрегатора, сообщает "Коммерсантъ". В случае нарушения этого правила booking.com угрожает гостиницам, отелям и хостелам прекращением сотрудничества. Сервис также берет комиссию, минимальный размер которой составляет 15 процентов. Объединение предпринимателей видит здесь противоречие закону о защите конкуренции, а положение Booking.com на российском рынке представляется монопольным.
Booking.com – крупнейший игрок на рынке онлайн-бронирований в России. По экспертным оценкам, его доля в этом сегменте превышает 60 процентов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings, которая зарегистрирована в Нидерландах. По мнению экспертов, рост популярности Booking.com в РФ во многом объясняется активной маркетинговой деятельностью самого сервиса. В частности, осенью 2017 года Booking.com запустил партнерскую программу по обмену трафиком с одним из российских сайтов по продаже авиабилетов.
Летом прошлого года в стране начались дискуссии о возможном ограничении работы сервиса в России. Дело в том, что сервис ограничил возможность забронировать отель для отдыха в Крыму. Кроме того, недовольство властей вызвал тот факт, что сервис не страхует риски россиян и не платит налоги.
В Ростуризме предложили создать отечественный аналог Booking.com, отметив, что это задача бизнеса, а не государства. Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев даже оценил возможные затраты на создание сайта. По его словам, портал мог бы обойтись в 5-6 миллионов долларов, а созданием должны заняться туроператоры.
Эксперты оценили влияние возможных ограничений Booking.com на внутренний туризм. Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что с точки зрения бизнеса, это решение не принесло бы ничего, кроме излишних трудностей и потенциальных убытков. Ситуация с защитой персональных данных пользователей сервиса тоже не так критична, как может показаться на первый взгляд, подчеркнул сотрудник Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.
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