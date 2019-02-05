Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:18

На Booking пожаловались в ФАС

туризм

10:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/gutaper

На туристический сервис онлайн-бронирования Booking.com пожаловались в антимонопольную службу. По мнению представителей организации "Опора России", сервис нарушает российские законы, навязывая гостиницам условие паритета цен.

Речь идет о случае, когда пользователь не может найти вариант для бронирования дешевле, чем на сайте агрегатора, сообщает "Коммерсантъ". В случае нарушения этого правила booking.com угрожает гостиницам, отелям и хостелам прекращением сотрудничества. Сервис также берет комиссию, минимальный размер которой составляет 15 процентов. Объединение предпринимателей видит здесь противоречие закону о защите конкуренции, а положение Booking.com на российском рынке представляется монопольным.

Booking.com – крупнейший игрок на рынке онлайн-бронирований в России. По экспертным оценкам, его доля в этом сегменте превышает 60 процентов. Сервис принадлежит американской компании Booking Holdings, которая зарегистрирована в Нидерландах. По мнению экспертов, рост популярности Booking.com в РФ во многом объясняется активной маркетинговой деятельностью самого сервиса. В частности, осенью 2017 года Booking.com запустил партнерскую программу по обмену трафиком с одним из российских сайтов по продаже авиабилетов.

Летом прошлого года в стране начались дискуссии о возможном ограничении работы сервиса в России. Дело в том, что сервис ограничил возможность забронировать отель для отдыха в Крыму. Кроме того, недовольство властей вызвал тот факт, что сервис не страхует риски россиян и не платит налоги.

В Ростуризме предложили создать отечественный аналог Booking.com, отметив, что это задача бизнеса, а не государства. Заместитель руководителя Ростуризма Николай Королев даже оценил возможные затраты на создание сайта. По его словам, портал мог бы обойтись в 5-6 миллионов долларов, а созданием должны заняться туроператоры.

Эксперты оценили влияние возможных ограничений Booking.com на внутренний туризм. Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что с точки зрения бизнеса, это решение не принесло бы ничего, кроме излишних трудностей и потенциальных убытков. Ситуация с защитой персональных данных пользователей сервиса тоже не так критична, как может показаться на первый взгляд, подчеркнул сотрудник Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев.

туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика