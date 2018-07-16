Возможность забронировать отель для отдыха в Крыму на Booking.com ограничена

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Бронирование отелей для отдыха в Крыму через онлайн-сервис Booking.com ограничено, сообщает ТАСС.

В то же время забронировать гостиницу с пометкой, что пользователь планирует путешествовать по работе, можно в обычном режиме. В самой компании пока не дали комментариев о причинах ограничений: являются ли они решением руководства сервиса или же вызваны техническим сбоем.

Ранее в Ростуризме предложили создать отечественный аналог Booking.com, отметив, что это задача бизнеса, а не государства. Ростуризм, пояснили в ведомстве, заинтересован в том, чтобы на рынке появился новый крупный сервис, который мог бы составить конкуренцию Booking.com не только в России, но и за рубежом.